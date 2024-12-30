الين الياباني يقترب من أدنى مستوياته في 5 أشهر مقابل الدولار

يقترب الين الياباني من أدنى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الدولار اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 بدعم من ارتفاع العوائد الأمريكية في الوقت الذي أبقى فيه ضعف السيولة مع نهاية العام معظم العملات حبيسة نطاقات ضيقة.

وبحسب رويترز تم تداول الين عند مستوى 157.82 للدولار، وحالت المخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة دون ملامسته لمستوى 160 الذي بلغه آخر مرة في يوليو .

مؤشر الدولار

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية عند 107.99، وسجل اليورو 1.0429 دولار وهو مستوى ليس بعيدا عن المستويات المنخفضة التي وصل إليها في الآونة الأخيرة وسط تداولات مستقرة خلال موسم العطلات، فيما تتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى انخفاض سنوي بنحو 5.5$ مقابل الدولار.

وتلقى الدولار دعما من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ارتفاع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر الأسبوع الماضي. وظل العائد قريبا من هذا المستوى اليوم الاثنين عند 4.625%.

وعلى مدى الشهر، ارتفع مؤشر الدولار 2.3% ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى 6.6% ، وحقق الدولار ارتفاعات في كل من الأشهر الثلاثة الماضية على خلفية توقعات بأن تدعم سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، التي تشمل تخفيف الإجراءات التنظيمية وخفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية وتشديد القيود على الهجرة، النمو وترفع التضخم وتبقي العوائد الأمريكية عالية.

وزاد الدولار عشرة ينات منذ الثالث من ديسمبر، وجاء معظم انخفاض العملة اليابانية بعد الرسالة التي صدرت عن مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي في 18 ديسمبر بأنه سيكون أكثر ترويا بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وباستثناء الين، كانت تحركات العملات في الأسواق الرئيسية ضعيفة الأسبوع الماضي، وانخفض الين 0.9% وتراجع اليورو 0.2% فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1% وزاد مؤشر الدولار 0.2%.

كما شهدت العملة المشفرة الرائدة بتكوين استقرارا عند حوالي 93052 دولارا وانخفضت بنحو 4% خلال الشهر بعدما تراجعت عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108379.28 دولار الذي سجلته في 17 ديسمبر، وقفزت بنحو 115% منذ بداية العام وحتى الآن.

