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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 60 شخصا في حادث سير بإثيوبيا

إثيوبيا
إثيوبيا
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قالت السلطات في منطقة سيداما بجنوب إثيوبيا إن 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما سقطت شاحنة محملة بالركاب في نهر.

وذكر مكتب الاتصالات الإقليمي، في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأحد، أن الحادث وقع في منطقة بونا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف، من دون الخوض في التفاصيل: «يتلقى الناجون العلاج الآن في مستشفى بونا العام».

وأفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، التي تديرها الدولة، بأن الركاب كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف عندما وقع الحادث.

ولقي نحو 38 شخصاً، معظمهم طلاب، حتفهم في عام 2018 عندما سقطت حافلة في وادٍ بشمال إثيوبيا الجبلي.

 

السلطات سيداما