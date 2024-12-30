تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثتي عروسين في أكتوبر

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور علي جثتي عروسين في حالة تيبس داخل شقة سكنية بمنطقة ابني بيتك بأكتوبر، لبيان سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور علي جثتي عروسين في حالة تيبس داخل شقة سكنية بمنطقة ابني بيتك بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثتي عروسين يجلسان علي الانتربة وفي حالة تيبس كاملة جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة بيان سبب الوفاة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.