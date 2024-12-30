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الإثنين 30 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر  الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 فى البنوك المصرية ليسجل نحو 50,81 جنيه للشراء، 50,95 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري، بعد أن قررت لجنة السياسات الإبقاء على سعر الفائدة فى أخر اجتماعاتها.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,82 جنيه للشراء، 50,92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,82 جنيه للشراء، 50,92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,82 جنيه للشراء، 50,92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,82 جنيه للشراء، 50,92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,82 جنيه للشراء، 50,92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,88 جنيه للشراء، 50,97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 50,82 جنيه للشراء، 50,92 جنيه للبيع.

 

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