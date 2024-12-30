مسؤول روسي: القوات الأوكرانية تحاول شن هجوم مضاد في دونيتسك

قال دينيس بوشيلين رئيس إقليم دونيتسك "المعلنة جمهورية شعبية من جانب واحد" إن الوحدات الأوكرانية حاولت شن عدة هجمات مضادة غير ناجحة بالقرب من كراسنوارميسك في الإقليم.

وأضاف بوشيلين ـ في خطاب فيديو نشره على قناته في تليجرام، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية ـ: "نرى أن عددا من المواقع السكنية تم تحريرها، وأن الحصار على كراسنوارميسك جارٍ، وأستطيع أن أقول إن العدو حاول تنفيذ هجوم مضاد، وقد أسفرت عدة محاولات عن خسائر في صفوفه، وتم احتواء الوضع من قبل قواتنا".

وأشار إلى أن القوات الروسية تحقق تقدما ناجحا في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا.