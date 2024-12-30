زيلينسكي يبحث مع ترودو مواصلة دعم أوكرانيا

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قبيل تولي كندا رئاسة مجموعة السبع، ناقشا خلالها مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا وأولويات كندا خلال قيادتها لمجموعة الدول الصناعية السبع.

وذكر الموقع الرسمي لمكتب الرئيس الأوكراني، الأحد، أن المسؤلين ناقشا أيضا إحداث المزيد من التنسيق مع جميع الشركاء لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تأمين موقف قوي لأوكرانيا من أجل تحقيق سلام عادل ودائم.

كما قدم زيلينسكي لرئيس الوزراء الكندي ملخصا عن الوضع الراهن على الأرض، بما في ذلك سير عملية كورسك.

كما أعرب زيلينسكي عن شكره لكندا على مساعدتها الدفاعية، واستعرض احتياجات أوكرانيا العسكرية الحالية، مع التركيز على أنظمة الدفاع الجوي والمركبات المدرعة.