قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سلسلة اقتحامات استهدفت عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومدينة يطا جنوب الخليل، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية، ونصب الحواجز في محيط المناطق المستهدفة.

وفي بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش ومداهمات في عدد من المنازل.

كما ذكرت المصادر الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عزون شرق قلقيلية، حيث داهمت عددًا من المنازل وشرعت بعمليات تفتيش واسعة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.