ترامب وبايدن ينعيان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

نعى الرئيسان الأمريكيان المنتخب دونالد ترامب والحالي جو بايدن، مساء الأحد، الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

من جانبه، قال ترامب إن الولايات المتحدة تدين للرئيس الراحل جيمي كارتر بالامتنان، مضيفًا أن الرئيس التاسع والثلاثين -الذي تُوفي عن عمر ناهز 100 عام- خدم الأمة خلال فترة حاسمة.

من ناحيته، قال بايدن إن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر كان رجل مبادئ وإيمان وتواضع، مضيفًا أن الولايات المتحدة والعالم فقدا زعيمًا ورجل دولة وإنسانيًا استثنائيًا.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية.

وتُوفي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر -الحائز على جائزة نوبل للسلام- عن عمر ناهز 100 عام.