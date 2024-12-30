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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع وإصابة شخصين في تحطم طائرة بولاية «نيو ساوث ويلز» الأسترالية

تحطم طائرة بولاية
تحطم طائرة بولاية نيو ساوث ويلز
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لقي شخص مصرعه وأصيب أخر إثر تحطم طائرة خفيفة في جزيرة "بالمرز" بشمال ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية.

وذكرت شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز" - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، الأحد- أن قائد الطائرة، الذي يُعتقد أنه في الستينات من عمره، لفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث.

فيما تم نقل راكب آخر في الثلاثينات من عمره على متن مروحية إنقاذ إلى أحد المستشفيات في حالة خطرة، ولكنها مستقرة، وذلك حسبما صرح المتحدث باسم خدمات الإسعاف بالولاية.. وتجري الشرطة حاليا تحقيقا في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

مصرع اصابة شخصين تحطم طائرة ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية