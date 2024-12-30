"صوته خشن شعبي لا يخلو من الحلاوة"| ماذا قال نجيب محفوظ عن أحمد عدوية ؟

رحل عن عالمنا منذ قليل، الحائز على لقب "صوت الشعب" المطرب أحمد عدوية، حيث تسبب خبر وفاته في حزن كبير بين نجوم الوسط الفني ومحبيه، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء.

مشواره الفني

بدأ المطرب أحمد عدوية مشواره الفني بمشقة كبيرة حيث كان يسعى جاهدًا في الوصول إلى القمة حتى حقق ذلك الأمر، ولكنه نال انتقادات واسعة من الفنانين في بدايته وكان من يدعمه أيضًا والذي كان على رأسهم "أديب نوبل" الكاتب نجيب محفوظ.

ماذا قال نجيب محفوظ عن أحمد عدوية ؟

استضاف الإعلامي الراحل مفيد فوزي، "أديب نوبل" الكاتب نجيب محفوظ للحديث عن أحمد عدوية، حيث كان فوزي من الأشخاص الغير مؤيدة لعدوية عكس محفوظ الذي أكد على أهمية صوته.

حيث قال نجيب محفوظ: “ألفاظ عدوية شعبية وصوته خشن شعبي لا يخلو من الحلاوة، ومالو لما يقول زحمة يا دنيا زحمة، وأغنية سيب وأنا أسيب عجبتني، والكلام غير المعقول يحب ألا يفوتك، ويمكن أن نقول للفلسطينيين والإسرائيليين سيب وأنا أسيب، ومعنى الأغنية غير المعقولة يجب تحويلها إلى معقولة”.

وفاة أحمد عدوية

رحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراعه مع المرض، وعقب أشهر قليلة من وفاة زوجته.

يعد أحمد عدوية أيقونة في الأغنية الشعبية، حيث نجح في ترك بصمة كبيرة على هذا اللون الفني الذي أصبح أكثر قبولًا وانتشارا بفضل نجاح أعماله، لدرجة أنه أصبح بمثابة “الملهم” بالنسبة للعديد من المطربين الشعبيين عبر الأجيال مثل حكيم، سعد الصغير، ومحمود الليثي وغيرهم.