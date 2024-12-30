لميس الحديدي ناعيه أحمد عدوية: " رحل الذي أنصفه نجيب محفوظ"

نعت الإعلامية لميس الحديدي ملك الأغنية الشعبية المطرب الكبير أحمد عدوية الذي توفى خلال الساعة القليلة الماضية عبر حسابها الشخصي فيس بوك ونشرت عدد من الصور التي تجمعها به وعلقت عليها قائلة، "رحل احمد عدوية.. رحل ملك الأغنية الشعبية الذى غضب منه المثقفون في التسعينيات وأنصفه نجيب محفوظ.. رحل صاحب كركشندى، وبنت السلطان، واحنا معلمين، وزحمة يا دنيا، والسح الدح امبو وعشرات الأغانى اللي وقتها كانت تعبر عن تلك المرحلة واعتبرها كثيرون تمثل "هبوطًا في الذوق العام" ودلوقت بقت أهم أغاني شعبية في العالم العربي.. عدوية اللي كان ح يموت في حادث اعتداء شهير وعاش بعدّه بأعجوبة و لكن بالألم.. لم يقتله المرض لكن قتله فقدان شريكه حياته "نوسة" اللى رحلت من شهور قليلة في مايو الماضي.. فقد كانت السند والكتف والضهر اللى سند عدوية في مرضه ووجعه بعد شهرة طاغية كادت أن تقضي عليه.

في فبراير الماضي كان آخر حوار لعدوية ونوسة معًا وانضم لهم الأحفاد معي.. غنى عدوية، وحكت نوسة حكاية الحب والشهرة والحادث والوجع والألم.. كانت نوسة مصابة بجلطة في قدمها لكنها أصرت أن تفي بوعدها لي ونسجل الحلقة. رحل عدوية ومن قبله نوسة.. لكن بقيت أحلى الأغنيات.. زمنٌ من الفن. رحمهما الله وعزائي لإبنه الفنان الجميل محمد عدوية الذى فقد الأم والأب في أشهر قليلة ".

يعد الفنان أحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.