تعرف على جدول أعمال محلية النواب.. اليوم

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة بمجلس النواب.

وتناقش اللجنة في اجتماعيها المزمع عقدهما موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من كل من النائب محسن أبو سمنة، بشأن عدم توسعة طريق طامية قصر رشوان – مركز طامية – محافظة الفيوم – بدايةً من أمام الإدارة الزراعية بطامية، حتى الآن على الرغم من الموافقة على اقتراح ردم المصرف الذي يمر بجانب الطريق ويقع على قطعة أرض تتبع الإصلاح الزراعي ومجلس مدينة طامية منذ عامين.

إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهام بشاى، بشأن رصف وتوسعة وإنارة شارعي مسجد التحرير والكنيسة بمدينة الواسطى، وطريق قشيشة المؤدى إلى قرية "قمن العروس" حتى قرية "ابويط" بمركز الواسطي، وطريق الجيزاوى بدءًا من قرية ابويط إلى قرية ميدوم حتى الطريق المؤدى للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي – محافظة بني سويف - حيث أصبحت هذه الطرق تسمى طرق موت نتيجة تآكل طبقة الأسفلت وعدم التوسعة والظلام الدامس.

وتواصل الجلسة العامة اليوم الإثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.