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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. "إسكان النواب" تناقش مشاكل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي الغربية والمنوفية

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تعقد لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة  موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

1- النائب عصمت زايد، بشأن: 

• الانفجارات المستمرة لخط طرد الصرف الصحي بقرى قويسنا البلد وبجيرم مركز قويسنا، محافظة المنوفية. 

• عدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض القري والمناطق مركزي قويسنا وبركة السبع، محافظة المنوفية. 

• عدم الانتهاء من محطتي مياه الشرب (فصل حديد ومنجنيز) لقريتي ميت برى وأم خنان مركز قويسنا، محافظة المنوفية. 

2- الطلبات المقدمة من النائب أحمد عبدالحكيم دراج، بشأن: 

• عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية ميت هاشم مركز سمنود، محافظة الغربية. 

• عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة الرفع بقرية ميت حبيب مركز سمنود، محافظة الغربية. 

• عدم إنشاء محطة الصرف الصحي بعزبة عماشة بقرية محلة زياد مركز سمنود، محافظة الغربية. 

3-الطلب المقدم من النائبة آمال إبراهيم عبدالحميد، بشأن عدم توفير اعتمادات مالية لمشروعات الصرف الصحي بعزب مركزي كفر الزيات وبسيون، محافظة الغربية.

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