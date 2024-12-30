اليوم.. "إسكان النواب" تناقش مشاكل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي الغربية والمنوفية

تعقد لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

1- النائب عصمت زايد، بشأن:

• الانفجارات المستمرة لخط طرد الصرف الصحي بقرى قويسنا البلد وبجيرم مركز قويسنا، محافظة المنوفية.

• عدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض القري والمناطق مركزي قويسنا وبركة السبع، محافظة المنوفية.

• عدم الانتهاء من محطتي مياه الشرب (فصل حديد ومنجنيز) لقريتي ميت برى وأم خنان مركز قويسنا، محافظة المنوفية.

2- الطلبات المقدمة من النائب أحمد عبدالحكيم دراج، بشأن:

• عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية ميت هاشم مركز سمنود، محافظة الغربية.

• عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة الرفع بقرية ميت حبيب مركز سمنود، محافظة الغربية.

• عدم إنشاء محطة الصرف الصحي بعزبة عماشة بقرية محلة زياد مركز سمنود، محافظة الغربية.

3-الطلب المقدم من النائبة آمال إبراهيم عبدالحميد، بشأن عدم توفير اعتمادات مالية لمشروعات الصرف الصحي بعزب مركزي كفر الزيات وبسيون، محافظة الغربية.