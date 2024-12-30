«حائز نوبل».. من هو الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

توفي الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، عن عمر ناهز 100 عام، وهو الرئيس الذي حظي بمكانة عالمية حين ترك الرئاسة، أكبر من تلك التي حظي بها حين كان رئيسًا، إذ عمل أكثر من 40 عاما في قضايا حقوق الإنسان.

وُلد جيمس إيرل كارتر الابن، في 1 أكتوبر عام 1924، وشغل سابقًا منصب الحاكم السادس والسبعين ل‍جورجيا خلال الأعوام 1971 - 1975، ونائبا في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا خلال الأعوام 1963 - 1967.

ومنذ أن ترك كارتر منصبه، ظل منهمكًا في مشاريع سياسية واجتماعية، فحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2002 بسبب عمله الإنساني.

ولد كارتر وترعرع في بلاينز بولاية جورجيا، وتخرج من أكاديمية الولايات المتحدة البحرية في عام 1946، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم، ثم انضم إلى البحرية الأمريكية التي تعمل في غواصات عديدة.

بعد وفاة والده عام 1953، غادر كارتر حياته المهنية البحرية وعاد إلى بلاينز، حيث تولى السيطرة على أعمال عائلته في مجال زراعة الفول السوداني.

وخلال هذه الفترة، تم تشجيع كارتر على معارضة التمييز العنصري ودعم حركة الحقوق المدنية المتنامية، وأصبح ناشطًا في الحزب الديمقراطي.

خدم كارتر خلال الأعوام 1963 - 1967، في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا، وفي عام 1970 انتخب محافظًا لجورجيا، فهزم الحاكم السابق كارل ساندرز في الانتخابات الديمقراطية الأولية، وظل حاكمًا حتى عام 1975.

ثم فاز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة، وتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام 1977 - 1981، بعد هزيمة الرئيس الجمهوري آنذاك جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.

وكان أحد أول أعمال كارتر بعد فوزه بالرئاسة، الوفاء بوعد حملته الانتخابية، بإصدار أمر تنفيذي بإعلان عفو غير مشروط عن المتهربين من حرب فيتنام.

لكن كارتر واجه خلال توليه رئاسة البيت الأبيض مشكلات منها سوء الأوضاع الاقتصادية في أمريكا، الأمر الذي أثر على شعبيته، إذ لم يتمكن من الفوز بولاية ثانية، وتلقى هزيمة ساحقة أمام منافسه الجمهوري رونالد ريغان، الممثل السابق وحاكم كاليفورنيا.

كما نشبت خلال رئاسة كارتر أزمة الرهائن في إيران، والتي استنفدت آخر 444 يومًا له في منصبه.

وتميزت فترة رئاسة كارتر بإبرام اتفاقية عام 1978 بين إسرائيل ومصر، والتي جلبت بعض الاستقرار إلى الشرق الأوسط.

وحاول كارتر تهدئة صراعات مختلفة حول العالم، لاسيما في الشرق الأوسط، وإعادة قناة بنما إلى بنما، والتوقيع على معاهدة خفض الأسلحة النووية "SALT II" مع الزعيم السوفيتي آنذاك، ليونيد بريجنيف.

وقد يكون إرثه الأكثر ديمومة هو أنه عمل لنحو 43 عامًا في مجال حقوق الإنسان، وجاب العالم ليكون واحدًا من رواد تلك الحقوق.

أصبح كارتر أكبر رئيس سابق على قيد الحياة عندما تجاوز الرقم القياسي الذي سجّله الراحل جورج دبليو بوش في مارس/آذار 2019.

وكان كارتر قد شيع زوجته روزالين في أتلانتا، التي توفيت في نوفمبر عام 2023، عن عمر ناهز 96 عامًا، في مراسم شارك فيها الرئيسان الأمريكي الحالي جو بايدن، والسابق بيل كلينتون.

وامتد عمر كارتر بعد انتهاء ولايته لفترة أطول من أي رئيس أمريكي آخر، واكتسب سمعة طيبة طوال مسيرته كرئيس سابق، مقارنة بما كان عليه الوضع عندما كان رئيسًا.