اليوم.. محافظا الغربية وكفر الشيخ أمام "زراعة النواب"

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

فتناقش اللجنة خلال اجتماعيها المزمع عقدهما أهم ملاحظات اللجنة علي الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ خلال الفترة من 7:4/12/2024، وذلك بحضور محافظي الغربية وكفر الشيخ.

كما من المقرر أن تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، هشام الحصرى، صقر عبدالفتاح صقر، عامر الشوربجى، سمير جابر، جابر أبو خليل، محمد الصمودى، بشأن معوقات التنمية الزراعية بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.

وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.