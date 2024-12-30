اليوم.. ثقافة النواب تناقش استعجال تطوير قصر ثقافة دمياط القديمة

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب.

فيناقش أعضاء اللجنة في الاجتماعين المزمع عقدهما موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة هناء فاروق بشأن استعجال تطوير قصر ثقافة دمياط القديمة، والنائبة ريهام عبدالنبى السيد بشأن تدنى الخدمة المقدمة من مكتبة مصر العامة بأسوان.



وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.