ads
الإثنين 30 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يعرض المساعدة الأمريكية لكوريا الجنوبية إثر تحطم طائرة «جيجو إير»

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، تقديم المساعدة لكوريا الجنوبية، إثر تحطم طائرة تابعة لشركة "جيجو إير"؛ ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 170 شخصًا.

وأعرب الرئيس الأمريكي -في بيان نُشِر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض- عن حزنه الشديد هو وزوجته جيل بادين، قائلًا: "نشعر أنا وجيل بحزن عميق جراء فقدان الأرواح الذي وقع نتيجة حادثة طائرة خطوط جيجو الجوية في مدينة موان بجمهورية كوريا".

وأضاف: "باعتبارنا حلفاء مقربين، يرتبط الشعب الأمريكي بروابط صداقة عميقة مع الشعب الكوري الجنوبي، وأفكارنا وصلواتنا مع المتضررين من هذه المأساة، والولايات المتحدة على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية".

الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدة الأمريكية كوريا الجنوبية تحطم طائرة جيجو إير