14 طلب إحاطة أمام "نقل النواب" اليوم

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الإثنين، بعد انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

1- النائب وحيد قرقر، بشأن عدم قيام شركة الدقهلية للسكر بدورها المجتمعي في توسعة وتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين بطريق بلقاس/الستاموني، وإنشاء محور مروري عليه.

2- النائب مكرم رضوان، بشأن الالتزام بما انتهي إليه المكتب الاستشاري بإنشاء كوبري علوي وازدواج للطرق المحيطة لميزانية ميت فارس، بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وعدم اللجوء إلى الحل السطحي. 3- النائبة شيماء نبيه:

• الأول: بشأن عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بأعمال صيانة وترميم طريق منية النصر/الكردى/ميت سلسيل/الجمالية، بمحافظة الدقهلية، والذي أصبح متهالك ويشكل خطورة على حياة المواطنين.

• الثاني: بشأن الحاجة إلى توفير عدد من الاتوبيسات لنقل طلاب الجامعات من وإلى (المطرية والمنصورة). • الثالث: بشأن الحاجة إلي إحلال وتجديد محطة سكك حديد الكردي، بمحافظة الدقهلية. -

4- مناقشة الطلبات المقدمة من النائب محمود العزب:

• الأول: بشأن الحاجة إلى إنشاء عدد 2 كوبري علوي الأول: أمام كوبري دقادوس وهو مدخل لعدد كبير من القرى، والثاني أمام مصنع غزل ميت غمر والمنطقة الاستثمارية ومنطقة المدارس اليابانية.

• الثاني: بشأن الحاجة إلى انشاء كوبري علوي للمشاة بين البر الشرقي والبر الغربي لرياح التوفيقية امام قريتي كفر النعيم، وميت العز، بمحافظة الدقهلية.

5- الطلبات المقدمة من النائب محمد نجيب خالد:

• الأول: بشأن عدم صيانة كوبري الجمالية والتأخر في إنشاء كوبري علوي جديد موازي له يمر على البحر الصغير بالجمالية، بمحافظة الدقهلية.

• الثاني: بشأن عدم إعادة رصف طريق ترعة السلام البر الغربي من دمياط حتى بحر البقر بطول 70 كم.

• الثالث: بشأن التأخر في تنفيذ طريق المنصورة/المطرية بطول 70 كم.

• الرابع: بشأن عدم تفكيك ورفع كوبري الجمالية الحديدي الواقع على الطريق الزراعي، لانعدام جدواه وتسببه في العديد من المشاكل.

• الخامس: بشأن عدم رصف طريق الإسكندرية/الجمالية الجديد بطول 8 كم، بالرغم من إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق.

• السادس: بشأن عدم رصف طريق قرية مبارك بالجمالية ضمن أعمال رد الشيء لأصله من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب بمحافظة الدقهلية.

• السابع: بشأن التأخر في استكمال رصف طريق الضلفة (برمبال القديم) حتى طريق الجيش ومصرف السرو الأسفل بطول 2،7 كم بمركز منية النصر