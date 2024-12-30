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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

14 طلب إحاطة أمام "نقل النواب" اليوم

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تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الإثنين، بعد انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: 
1- النائب وحيد قرقر، بشأن عدم قيام شركة الدقهلية للسكر بدورها المجتمعي في توسعة وتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين بطريق بلقاس/الستاموني، وإنشاء محور مروري عليه. 
2- النائب مكرم رضوان، بشأن الالتزام بما انتهي إليه المكتب الاستشاري بإنشاء كوبري علوي وازدواج للطرق المحيطة لميزانية ميت فارس، بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وعدم اللجوء إلى الحل السطحي. 3- النائبة شيماء نبيه: 
• الأول: بشأن عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بأعمال صيانة وترميم طريق منية النصر/الكردى/ميت سلسيل/الجمالية، بمحافظة الدقهلية، والذي أصبح متهالك ويشكل خطورة على حياة المواطنين. 
• الثاني: بشأن الحاجة إلى توفير عدد من الاتوبيسات لنقل طلاب الجامعات من وإلى (المطرية والمنصورة). • الثالث: بشأن الحاجة إلي إحلال وتجديد محطة سكك حديد الكردي، بمحافظة الدقهلية. - 
4- مناقشة الطلبات المقدمة من النائب محمود العزب: 
• الأول: بشأن الحاجة إلى إنشاء عدد 2 كوبري علوي الأول: أمام كوبري دقادوس وهو مدخل لعدد كبير من القرى، والثاني أمام مصنع غزل ميت غمر والمنطقة الاستثمارية ومنطقة المدارس اليابانية. 
• الثاني: بشأن الحاجة إلى انشاء كوبري علوي للمشاة بين البر الشرقي والبر الغربي لرياح التوفيقية امام قريتي كفر النعيم، وميت العز، بمحافظة الدقهلية. 
5- الطلبات المقدمة من النائب محمد نجيب خالد: 
• الأول: بشأن عدم صيانة كوبري الجمالية والتأخر في إنشاء كوبري علوي جديد موازي له يمر على البحر الصغير بالجمالية، بمحافظة الدقهلية. 
• الثاني: بشأن عدم إعادة رصف طريق ترعة السلام البر الغربي من دمياط حتى بحر البقر بطول 70 كم. 
• الثالث: بشأن التأخر في تنفيذ طريق المنصورة/المطرية بطول 70 كم. 
• الرابع: بشأن عدم تفكيك ورفع كوبري الجمالية الحديدي الواقع على الطريق الزراعي، لانعدام جدواه وتسببه في العديد من المشاكل. 
• الخامس: بشأن عدم رصف طريق الإسكندرية/الجمالية الجديد بطول 8 كم، بالرغم من إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق. 
• السادس: بشأن عدم رصف طريق قرية مبارك بالجمالية ضمن أعمال رد الشيء لأصله من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب بمحافظة الدقهلية. 
• السابع: بشأن التأخر في استكمال رصف طريق الضلفة (برمبال القديم) حتى طريق الجيش ومصرف السرو الأسفل بطول 2،7 كم بمركز منية النصر 

نقل النواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب