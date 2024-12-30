اليوم.. "صحة النواب" تناقش أزمات المستشفيات بمحافظة القاهرة

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات الموجودة على جدول أعمالها، وذلك بعد انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

1- النائب أبانوب عزيز معوض بشأن:

• عدم وجود أطباء قلب في طوارئ مستشفى الساحل في الأوقات المتأخرة.

• رفض إدارة مستشفى الساحل السماح بوجود مرافق للمريض.

2- النائبة ولاء التمامي، بشأن تشكيل لجنة لفحص الاساسات بمستشفى منشية البكري جسر السويس.

بينما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

1- النائب شريف الورداني، بشأن إنشاء مستشفى النهضة المركزي بمدينة النهضة السلام ثاني محافظة القاهرة.

2- النائبة جيهان البيومي، بشأن

• إنشاء مدرسة تمريض داخل حرم مركز أبو السعود الطبي بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

• تخصيص أرض لبناء مستشفى عام بمنطقة جنوب القاهرة.

وتناقش في اجتماعها الثالث والأخير موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن:

• بطء وزارة الصحة وقطاع الرعاية العاجلة في توفير الاسرة العاجلة والحضانات العاجلة.

• تأخر في التنفيذ وإنشاء مستشفى المرج العام.

• تأخر مديرية الشئون الصحية بالقاهرة في تجديد ورفع كفاءة مكتب صحة المرج الشرقية ومكتب صحة المرج.