نيش الصربية تعزز توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال أول مراجعة محلية طوعية

أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بأن مدينة نيش الصربية أرست الأساس لمواءمة جهود التنمية الحضرية مع أهداف التنمية المستدامة باعتبارها أول مدينة في صربيا والثالثة فقط في جنوب شرق أوروبا لإنتاج مراجعة محلية طوعية - وهي عملية تهدف إلى تقييم الإجراءات والأداء المحلي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف التقرير أنه بعد شهرين من إطلاق أول مراجعة محلية طوعية، توضح مدينة نيش كيف يمكن للرؤى المحلية أن تدفع استراتيجيات قابلة للتنفيذ من أجل التنمية المستدامة، حيث تقدم المراجعة المحلية الطوعية، التي تم تطويرها بالتعاون مع برنامج (هابيتات) وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، توصيات ملموسة تعالج بعض التحديات الحضرية الرئيسية التي تواجه المدينة.

وأوضح التقرير أن تلك الجهود تشمل تشغيل الشباب والقدرة على التكيف مع المناخ، بجانب دمج مؤشر جودة الحياة، الذي يجمع بين البيانات الموضوعية والذاتية لإضافتها لعملية صنع القرار القائمة على الأدلة وتتبع رفاهة المناطق الحضرية.

وتحدد عملية تقييم الأداء الحضري 26 مؤشرًا عبر 12 هدفًا للتنمية المستدامة، مما يوفر صورة مفصلة لأداء نيش الحضري، ومن بين توصياتها الرئيسية اقتراح سياسة لتحسين فرص العمل المحلية للمهنيين الشباب والفئات الضعيفة، وفي حين أن الإجراءات الفورية القائمة على هذه التوصية لا تزال في مراحل التخطيط، فمن المتوقع دمجها في السياسات والبرامج الحضرية الجارية.

وقد عززت عملية تقييم الأداء الحضري في نيش بالفعل قدرة المدينة على مراقبة أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء وحدة مراقبة مخصصة. ومن خلال ضمان جمع وتحليل والتحقق من البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، تمكن الوحدة المدينة من اتخاذ قرارات مستنيرة وقياس التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.