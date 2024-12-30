عمرو الليثي: أحمد عدوية صاحب البصمة الخالدة في الغناء الشعبي

نعى الإعلامي عمرو الليثي، المطرب الشعبي أحمد عدوية، والذي رحل عن عالمنا بعد رحله طويلة مع المرض.

ونشر الإعلامي عمرو الليثي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورًا ينعى فيه الراحل أحمد عدوية.

منشور الإعلامي عمرو الليثي

ونشر الإعلامي عمرو الليثي "خالص العزاء والمواساة في وفاة المطرب الكبير أحمد عدوية، رمز الفن الأصيل وصاحب البصمة الخالدة في عالم الغناء الشعبي، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته".

رحل الفنان أحمد عدوية بعد صراع طويل مع المرض، وقدم رحلة فنية حافله بالأعمال الغنائية الهامة، تربع بها على عرش الأغنية الشعبية لسنوات طويلة.