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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دنيا عبدالعزيز تنعى أحمد عدوية: "فقدنا رمز من رموز الفن المصري"

أحمد عدوية
أحمد عدوية
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نعت الفنانة دنيا عبد العزيز المطرب الشعبي أحمد عدوية، والذي رحل عن عالمنا بعد رحله طويلة مع المرض.

ونشرت الفنانة دنيا عبد العزيز على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها مع الراحل أحمد عدوية لتشارك بها جمهوره.

منشور الفنانة دنيا عبد العزيز 

ونشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، "إن لله وإن إليه راجعون، فقدنا رمز كبير من رموز الفن المصري، الفنان الكبير أحمد عدوية في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له يارب".

رحل الفنان أحمد عدوية بعد صراع طويل مع المرض، وقدم رحلة فنية حافله بالأعمال الغنائية الهامة، تربع بها على عرش الأغنية الشعبية لسنوات طويلة.

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