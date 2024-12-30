محمد عدوية يعلن عن موعد ومكان جنازة والده

أعلن محمد عدوية، نجل المطرب الكبير أحمد عدوية، عن موعد ومكان جنازة والده.

وكتب عدوية عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد حسين صدقي بالمعادي، والدفن في مقابر السيدة عائشة".

من هو أحمد عدوية ؟

يعد أحمد عدوية واحدًا من أبرز رموز الأغنية الشعبية في مصر والعالم العربي، حيث تميز بتقديم لونًا جديدًا اعتمد على المزج بين الكلمات البسيطة والإيقاعات المميزة التي تتسم بالبهجة والروح الشعبية، وحققت أعماله الغنائية شهرة كبيرة، خاصة بين الطبقات المتوسطة والبسيطة، ومن أشهر أغانيه: "بنت السلطان"، "السح الدح امبو"، “زحمة يا دنيا زحمة”، "حبة فوق وحبة تحت"، "عمال على بطال" وأعمال غنائية كثيرة عالقة في أذهان الجمهور حتى الآن.