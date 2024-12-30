10 مدن تحصل على جائزة اليونسكو لإنجازاتها في مجال التعلم مدى الحياة

حصلت عشر مدن على جائزة اليونسكو لمدن التعلُّم لعام 2024؛ لإنجازاتها البارزة في تعزيز التعلم مدى الحياة.

وتشمل المدن التي تحظى باعتراف وتُصنَّف بوصفها مدن تعلُّم، كلًا من المدن الكبرى والمناطق الحضرية الأصغر، التي تتبنى سياسات وبرامج فعالة من شأنها تمكين المواطنين من جميع الأعمار من فرص التعلم.

وجرى اختيار الفائزين من قِبل معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، بناءً على توصيات من لجنة مستقلة من الخبراء الدوليين.

وقالت إيزابيل كيمبف، مديرة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة: "تعد المدن موطنًا لأكثر من نصف سكان العالم، ويجب أن تكون في طليعة التغيير التحويلي، ويُظهِر الفائزون بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لهذا العام مكانة التعلم مدى الحياة ودوره في تمكين المواطنين من القدرة على التكيف والابتكار والتعاون من أجل إيجاد حلول لأكثر التحديات إلحاحًا على كوكبنا".

والمدن العشر الحائزة على الجائزة، هي: بن جرير بالمملكة المغربية، وبواكي بساحل العاج، وكورك بأيرلندا، وكوينكا بالإكوادور، والدوحة بقطر، ونبيونغ غو بكوريا الجنوبية، وغلاسكو بالمملكة المتحدة، وكيريتارو بالمكسيك، وووهان بالصين، وينبع بالسعودية.