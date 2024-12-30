حمادة هلال ناعيًا عدوية: "الله يرحمك يا عم أحمد"

نعى الفنان حمادة هلال سلطان الطرب الشعبي الفنان أحمد عدوية الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونشر الفنان حمادة هلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للفنان أحمد عدوية، معلقا " إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وأرحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وارزقه جنة الخلد".

وتابع داعيا له: "الله يرحمك يا عم أحمد".

يعد الفنان أحمد عدوية أحد أشهر المطربين الشعبيين في مصر والوطن العربي، ومن أبرز رموز الغناء الشعبي في مصر.

وُلد في 26 يونيو عام 1945 بمحافظة المنيا، وبدأ مشواره الفني في فترة الستينيات من القرن الماضي، فتميز بصوته العذب وأدائه المميز الذي يمزج بين الطابع الشعبي والشرقي، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة بين مختلف فئات المجتمع، ومن أشهر أغانيه "بنت السلطان"، "على وضعنا"، وغيرها.