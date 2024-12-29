محمد فؤاد ينعى المطرب أحمد عدوية

نعى الفنان محمد فؤاد المطرب الشعبي أحمد عدوية، والذي رحل عن عالمنا بعد رحلة طويلة مع المرض، خلال الفترة الماضية.

ونشر الفنان محمد فؤاد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للراحل أحمد عدوية ليشارك بها جمهوره.

منشور الفنان محمد فؤاد

وجاء منشور الفنان محمد فؤاد "إن لله وإن إليه راجعون، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الفنان الكبير أحمد عدوية، رحمه الله واسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".

رحل الفنان أحمد عدوية بعد صراع طويل مع المرض، وقدم رحلة فنية حافلة بالأعمال الغنائية الهامة، تربع بها على عرش الأغنية الشعبية لسنوات طويلة.