حكيم ينعى أحمد عدوية: مع السلامة يا عم الشغلانة كلها

نعى المطرب الشعبي حكيم، أحمد عدوية مطرب الأغنية الشعبية الذي وافته المنية منذ قليل، حيث نشر صورة الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وعلق حكيم عليها قائلًا: “الله يرحمك ويغفرلك يا اللي كنت سبب في حبي للغنى، اتربيت على سماع اغانيك وجمال صوتك وحلاوة وبساطة أدائك، مع السلامة يا عم أحمد عدوية عمي وعم الشغلانة كلها البقاء لله أدعو له بالرحمة”.

وفاة أحمد عدوية

رحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية، منذ قليل، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض، وكان قد أعلن المخرج عمرو سلامة خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي عم أحمد عدوية والد صديقي وأخويا النجم محمد عدوية”.