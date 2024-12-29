ختام ناجح لبطولة الجمهورية للبادل تنس

شهد حتام بطولة الجمهورية للبادل حماس وندية ومنافسة كبيرة بين المشاركين للبطولة التي أقيمت على ملاعب G Padel Sports بالقاهرة الجديدة.

وحضر ختام البطولة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء إضافة إلى مجلس إدارة اتحاد البادل برئاسة المهندس أحمد غتوري.

وجاءت نتائج البطولة كالتالي:

فئة المحترفين

المركز الأول: علي زغلول وجورج واكيم

المركز الثاني: شريف مخلوف وعمر مخلود

نهائي الهواة

المركز الأول: عبد الرحمن الشويي وأحمد عيسي

المركز الثاني: تميم بهاء وعلي علاء

الهواة

المركز الأول: محمد بهاء وأحمد علام

المركز الثاني: جنا الخضراوي ومحمد رضا

السيدات

المركز الأول: مورا حكيم وليلى النمر

المركز الثاني: فريدة الحلبي ونور فيض الله

سوشيال

المركز الأول: عبد الرحمن مصطفى وعمر دبور

المركز الثاني: نور رامي وكريم الدمرداش

الناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول: وجدي رسلان وحسن شاهين

المركز الثاني: تميم بهاء وعادل الساحب

الناشئين تحت 16 سنة

المركز الأول: طلال الشعراني وعادل الساحب

المركز الثاني: ماهر عامر وآدم ميسرة

الناشئين تحت 14 سنة

المركز الأول: علي تحسين وعز حسن

المركز الثاني: مارك دانيال وشقيقه ماتيو دانيال

الناشئين تحت 12 سنة

المركز الأول: عز حسن وعلي تحسين

المركز الثاني: علي اينو وسيف شريف

الناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول: رودينا فتحي ونور رامي

المركز الثاني: فريدة عثمان وسلمى الزيات

الناشئات تحت 16 سنة

المركز الأول: ليلى وائل وملاك عامر

المركز الثاني: هناء الشلقاني وكارما اللقاني

الأساتذة فوق 40 سنة

المركز الأول: كريم عبد الرازق وتامر زيدان

المركز الثاني: كريم صالح وعمر يوسف

الأساتذة فوق 45 سنة

المركز الأول: كريم عبد الرازق وتامر زيدان

المركز الثاني: كريم صالح ووسام حمدي

الأساتذة فوق 50 سنة

المركز الأول: كريم صالح ووسام حمدي

المركز الثاني: ياسر فتحي وفراس التالي

ومن جانبه، أعرب المهندي أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل عن سعادته بحجم المشاركين في البطولة وهو ما يعكس التطور والإزدهار الكبير الذي شهدته اللعبة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الاتحاد يسعى خلال الفترة القادم لتوسعة رقعة المنافسة بشكل أوسع من خلال البطولات الدولية التي ستستضيفها مصر خلال العام المقبل.