اقرأ غدًا في «البوابة».. «ماكرون» خلال اتصال هاتفي مع السيسي: مستعدون لمواصلة الأعمال الإنسانية المشتركة بين فرنسا ومصر

الأحد 29/ديسمبر/2024 - 11:23 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 30 ديسمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

«مدبولى» يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

القوات المسلحة: ندعو الله أن يكون عام رخاء لمصر وشعبها العظيم

«ماكرون» خلال اتصال هاتفي مع السيسي: مستعدون لمواصلة الأعمال الإنسانية المشتركة بين فرنسا ومصر

الاحتلال يعترف باعتقال مدير مستشفى كمال عدوان.. ويزعم إيقاف الهجوم

مصر تدين استهداف المستشفيات والبنية التحتية الصحية في غزة

المرحلة الانتقالية.. «الشرع:» إجراء الانتخابات في سوريا قد يستغرق 4 سنوات

ضبط أسلحة وذخيرة.. اعتقال 300 من أنصار الأسد في سوريا

كارثة جوية.. 179 قتيلا في تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

جازبروم الروسية تعتزم إيقاف إمدادات الغاز إلى مولدوفا مطلع يناير

كوريا الشمالية تتبنى استراتيجية صارمة ضد الولايات المتحدة