اليوم.. الأهلي يسعى لعبور إنبي ومطاردة الزمالك على قمة الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره إنبي في الخامسة مساءً اليوم الإثنين، على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في الدوري للزحف نحو قمة جدول الترتيب ومطاردة الغريم التقليدي نادي الزمالك متصدر جدول مسابقة الدوري الممتاز.

ويمتلك الأهلي 11 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر بينما يمتلك إنبي 5 نقاط يحتل بها المركز الخامس عشر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء-مصطفى مخلوف

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

خط الوسط: عمرو السولية - كوكا - مروان عطية - عمر الساعي - إمام عاشور - أكرم توفيق - كريم نيدفيد- مصطفى أبو الخير - أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي- سمير محمد.

واستبعد كولر كل من محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا ويوسف أيمن لأسباب فنية، بالإضافة إلى خالد عبد الفتاح للإيقاف، ورضا سليم ومحمد هاني وطاهر محمد ومحمد هاني ومحمد عبد الله للإصابة.

موعد مباراة الأهلى أمام إنبى

تنطلق مباراة الأهلى وإنبى فى الخامسة مساء غدا الاثنين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وإنبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وانبى في الجولة السابعة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.