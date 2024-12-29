خاص.. زينة: أحتفل برأس السنة في أوروبا.. وأشاهد مباراة ميلان وروما| صور

قالت النجمة زينة إنها تقضي أجواء احتفالات رأس السنة في إحدى الدول الأوروبية.

وأضافت زينة تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: أنها تستمتع الآن بمشاهدة مباراة ميلان ضد روما في إيطاليا برفقة أبنائها وشقيقها محمد وخصت زينة “البوابة نيوز” بصورة خاصة لها من هناك.

الجدير بالذكر أن النجمة زينة تشارك في مسلسل العتاولة ٢، الذي يدور في إطار إجتماعي درامي بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.