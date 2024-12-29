باحث: ترامب لن يتعاون مع الإدارة السورية الجديدة بشكل مُطلق خوفًا من إسرائيل

قال عبد الحميد توفيق، الباحث السياسي السوري، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لن يتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا بشكل مُطلق في المنطقة، لأن هذا الأمر قد يُسبب قلقًا لدولة الاحتلال الإسرائيلي الحليف التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن سجون الأكراد تحتوي على أكثر من 10 آلاف داعشي، وهذا الأمر بمثابة تحدي كبير، خاصة وأن الأكراد يلوحون بهذه الورقة في وجه أنقرة، بمعنى أن أي هجوم على هذه المناطق قد يؤدي إلى فرار الدواعش؛ وهذا يهُدد أمن المنطقة بصورة كبيرة والمصالح الأمريكية.

وتساءل قائلاً: "هل سيدفع ترامب السلطة الجديدة في سوريا بالعمل ضد داعش؟، هل سيُقدم ترامب على إضفاء شرعية على السلطة السورية الجديدة المنصنفة كنظمة إرهابية؟.