استبعاد الشناوي وكهربا.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي يخوض بها مواجهة فريق إنبي مساء غد الإثنين في الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي وعن كمال عبد الواحد ويوسف أيمن لأسباب فنية، بالإضافة إلى خالد عبد الفتاح للإيقاف، ورضا سليم ومحمد هاني وطاهر محمد ومحمد عبد الله للإصابة

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – كريم وليد - عمر الساعي – أحمد نبيل «كوكا» – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – بيرسي تاو - مصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: وسام أبو علي – سمير محمد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الخامسة مساء غد الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز