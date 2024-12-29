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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بشير عبد الفتاح: الإرهاب خطر يُداهم الجميع

الدكتور بشير عبد
الدكتور بشير عبد الفتاح
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قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الإرهاب أصبح خطرًا يُداهم كافة الدول، مشيرًا إلى أن الإرهاب السيبراني يسعى لتجنيد عناصر إرهابية من قبل مواقع التواصل الاجتماعي في الدول المستقرة، وليس الدول الهشة مثلما كان يحدث في السابق.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإرهاب تطور بشكل كبير، وأصبحت هناك خلايا نائمة لتنظيم داعش في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، للقيام بعمليات الذئاب المنفردة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للاعتراف بالنظام الجديد في سوريا، وتعمل على إعادة تقديم نظام الإسلام السياسي الموجود في سوريا كنظام مُعتدل، لافتًا إلى أن تعاطي أمريكا مع الإدارة السورية هو تعاطي ملغوم.

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