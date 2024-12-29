جامعة الجلالة تنظم احتفالية لطلابها من ذوي الهمم تحت شعار “الإعاقة ليست عجزًا”

نظّم القطاع الصحي بجامعة الجلالة الأهلية، احتفالية خاصة لطلاب الجامعة من ذوي الهمم، تحت شعار “الإعاقة ليست عجزًا”، وذلك بالتعاون مع كلية العلاج الطبيعي وبالتنسيق مع كليات الصيدلة والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية، بالإضافة إلى وحدة تكافؤ الفرص وخدمة المجتمع.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وبحضور السادة العمداء ومديرو برامج القطاع الصحي، إلى جانب مشاركة عدد كبير من الطلاب من مختلف الكليات الطبية.

تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز قيم التنوع والاندماج المجتمعي، وتسليط الضوء على القدرات المختلفة لذوي الهمم، مع التأكيد علي أهمية دورهم الفاعل في المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور سمير الجزار، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة الجلالة، على أهمية تسخير كافة الإمكانات لدعم وتمكين ذوي الهمم، لإبراز دورهم الفاعل في المجتمع، مع تسليط الضوء على أهمية احتوائهم وضمان اندماجهم مع زملائهم.

وأشادت الدكتورة سلمى دوارة، مستشار رئيس جامعة الجلالة للقطاع الصحي، بدور الجامعة في تقديم بيئة شاملة وداعمة للجميع، من خلال هذه المبادرات التي تُبرز قيم المساواة وتؤكد على أن الإنجازات لا تحدها الإعاقة، بل يعززها العزم والإرادة.

كما دعت الدكتورة دينا عرابي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة، إلى الاستمرار في تطوير المبادرات التي تعزز قيم العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلي أن الجامعة أطلقت منذ عامين مبادرة "بنكمل بعض" بهدف تحقيق التكامل لدعم ابداعات ذوي الهمم، وتوفير كافة أنواع الدعم لهم لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وخلال الاحتفالية تم تنفيذ العديد من الأنشطة التى تناولت التطورات التكنولوجية في المجال الطبي لدعم ذوي الهمم على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والنفسية، وذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمكين ذوي الهمم.

كما أضافت لمسة خاصة للاحتفالية بعدد من الفقرات المميزة التي قدمها عدد من طلاب ذوي الهمم، حيث أظهروا مواهب متنوعة نالت إعجاب وتقدير جميع الحضور، مما يعكس الإصرار والإبداع الذي يمتلكه هؤلاء الطلاب.