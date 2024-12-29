صحة غزة: 30 شهيدًا في 3 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ450، مؤكدة أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن المستشفيات استقبلت 30 شهيدًا و99 جريحًا جراء هذه المجازر، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 45،514 شهيدًا و108،189 جريحًا.

وتأتي هذه الأرقام المروعة في ظل استمرار تصاعد وتيرة العنف الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.