حصاد الوسط الفني 2024.. سينما كسر الأرقام القياسية في الإيرادات

قبل إسدال الستار بساعات قليلة على عام 2024، وبعد طرح فني كبير من الأحداث على مستوى السينما، وسط زخم كبير من الأعمال السينمائية، والتي عادت لانتعاشة كبيرة من خلال عدد كبير من المواسم السينمائية، وعودة نجوم كبار للمشاركة بأعمال لاقت نجاحًا كبيرًا، ومنافسات لأصحاب الأعمال الأولي والبطولة لأول مرة والذين قدموا مفاجآت بإيرادات نافست الكبار.

ونقدم لكم من خلال السطور التالية، بورصة وحصاد للموسم الفني لعام 2024، السينمائي على مدار العام..

موسم بداية العام

نافست عدد من الأفلام السينمائية خلال الربع الأول من العام الحالي، وطرحت عدد من الأعمال.

وتربع على عرش الأعمال فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، والفنان بيومي فؤاد والمخرج خالد يوسف، وقدم قصة شعبية لشاب من الإسكندرية يسلك مسلك الإجرام، ويتحدى والده وتتصاعد الأحداث بشكل درامي تشويقي.

سينما الكبار

فيما قدمت سينما الكبار عددا من الأفلام ولكنها لم تحقق المردود المنتظر، وكانت أبرز الأعمال فيلم "عصابة عظيمة" للنجمة إسعاد يونس، والذي عادة به صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس للسينما، ولكنها لم تحقق النجاح المرجو، رغم طبيعة الفيلم الكوميدية.

وفيلم "مقسوم" للفنانة ليلى علوي، والتي شاركت بعدد كبير من الأفلام هذا العام، وفيلم "الملكة" للفنانة هالة صدقي، خاصةً بعد نجاح شخصيتها "الملكة صفصف" خلال أحداث مسلسل "جعفر العمدة"، ولكن الفيلم لم يلق نفس نجاح الشخصية بالمسلسل.

منى زكي وعودة سينمائية

شاركت الفنانة منى زكي في الموسم السينمائي بفيلم "رحلة 404"، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وقدم شكلا يحمل معني فلسفيا في تصاعد للأحداث بشكل تشويقي، وقدمت منى زكي أداء فنيا مبهرا، وكانت عودة سينمائية لإحدي أهم نجمات السينما والدراما في العصر الحديث، الفنانة منى زكي.

شقو بداية تصدر الأعمال الفنية

شارك ببطولة جماعية النجوم عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ومشاركة النجمة القديرة يسرا، في فيلم "شقو"، وينتمي لطبيعة أفلام الحركة والأكشن، ونافس في موسم عيد الفطر وحقق نجاحا كبيرا وإيرادات كبيرة.

السرب "ملحمة وطنية وجماهيرية"

بمجرد طرح الإعلان الدعائي لفيلم السرب، وثارت حالة من الحراك الجماهيري تجاه العمل، والذي يحمل الطابع الوطني، ولقصة حقيقية وعاشها الجيل الحالي، وكل تلك العوامل جعلت الفيلم يتربع شباك التذاكر طيلة فترة عرضه دون منافسة.

ولاد رزق "تحطيم الأرقام"

شارك فيلم "ولاد رزق" بالجزء الثالث في النص الثاني من العام، وحطم الفيلم الأرقام القياسية بشباك التذاكر السينمائي، وتعددت الأسباب وكان أهمها ارتباط الجمهور بالعمل على مدار الأجزاء الأول والثاني، الي جانب البطولة الجماعية لعدد من النجوم، والإنتاج الضخم للجزء الثالث والترويج والدعاية الكبيرة.

"الهوى سلطان عودة للأعمال الرومانسية"

شارك فيلم الهوى سلطان بالطابع الرومانسي، في السباق السينمائي، وحقق الفيلم إيرادات كبيرة ونجاحًا بشباك التذاكر السينمائي.

وساهمت أغنية الفيلم "أنا من غيرك"، في الترويج للعمل بشكل كبير، خاصةً أنها تحمل الطابع الرومانسي وبصوت الفنان بهاء سلطان. فيلم الهوي سلطان للفنان أحمد داوود والفنانة منة شلبي.

نور النبوي وجيل الشباب

حقق الفنان نور النبوي نجاحًا كبيرًا في أول بطولة سينمائية مطلقة له، من خلال فيلم "الحريفة"، في مفاجأة كبيرة في الموسم السينمائي، ليقدم الجزء الثاني من العمل ويتصدر شباك التذاكر السينمائي فور طرحه، بعدد كبير من الاسابيع، ونافس فيلم الاسكندراني للفنان أحمد العوضي لعدد كبير من الجولات.

فيلم الحريفة 2 تأكيد لسينما الشباب

بعد نجاح الجزء الأول، من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب نور النبوي، كزبرة، عاد فيلم الحريفة بالجزء الثاني ليتربع على عرش شباك التذاكر السينمائي، ويحقق ايرادات تنافس ايرادات الجزء الأول.

الأعمال الكوميدية

شاركت العديد من الأعمال الكوميدية خلال الموسم السينمائي لعام 2024 وأبرز تلك الأفلام:

اللعب مع العيال

شارك الفنان محمد إمام في الموسم السينمائي من خلال فيلم "اللعب مع العيال"، وتدور أحداث الفيلم حول مدرس يتم نقله إلى مدرسة بمنطقة صحراوية ونائية، ليتعامل مع عدد من الطلاب بطبائع مختلفة في تصاعد كوميدي للأحداث.

فاصل من اللحظات اللذيذة وإكس مراتي

والفنان هشام ماجد من خلال عملين "فاصل من اللحظات اللذيذة"، إكس مراتي"، وحقق من خلال العملين إيرادات كبيرة ونجاحا جماهيريا.

مزج الفنان هشام ماجد في العملين بين الكوميديا الاجتماعية والقضايا ذات الطرح الساخر، والتي لاقت قبولًا كبيرًا مع الجمهور.

عصابة المكس

نافس الفنان أحمد فهمي خلال الموسم السينمائي، بفيلم "عصابة المكس"، تدور أحداث الفيلم حول شخص اعتاد الإجرام منفردًا، وتضطره الظروف إلي الاستعانة بمجموعة من الأشخاص في تنفيذ مهمة، ويتعرض لكثير من الأزمات في تصاعد كوميدي للأحداث.

جوازة توكسيك

في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم فيلم جوازة توكسيك فكرة الاختلافات الاجتماعية في الأفكار والمبادئ بين الأسرتين، الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة.

ع الماشي

شارك الفنان علي ربيع في الموسم السينمائي بفيلم "ع الماشي"، ونجح الفيلم بشكل جيد مع الجماهير.

وتدور أحداثه حول شاب يصاب بمرض نادر فتتصاعد الأحداث بشكل كوميدي تشويقي.

محمد رمضان الخاسر الأكبر

خرج الفنان محمد رمضان من الموسم السينمائي والموسم الدرامي، خالي الوفاض ودون أي مشاركات فنية، واكتفي بالاتجاه لإحياء الحفلات الغنائية، بعيدًا عن مجال التمثيل.

إلى جانب العديد من المشكلات والأزمات المعتادة طوال الوقت، إلى جانب المواقف المثيرة للجدل والغضب في كثير من الأحيان والتي يسعى من خلالها إلى تصدر التريند.

لينتهي عام 2024، على الفنان محمد رمضان دون أي أثر فني أو عمل شارك من خلاله في السباق السينمائي أو الدرامي.