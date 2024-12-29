وفاة الفنان الكبير أحمد عدوية بعد صراع طويل مع المرض

أعلن المطرب محمد عدوية منذ قليل وفاة والده الفنان الكبير أحمد عدوية.

ونشر محمد صورة تجمعه بوالده، وذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: " الله يرحمك يابابا رحم الله طيب القلب.. حنون القلب..جابر الخواطر..".

يشار إلى أن المطرب أحمد عدوية ولد في 26 يونيو 1945 ، ويعد واحداً من أبرز نجوم الغناء الشعبي في مصر ، حيث بدأت شهرته خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي ، واحتفظ بشهرته العريضة منذ بداية انطلاقه في عالم الغناء حتى رحيله، وأثرى مكتبة الغناء الشعبي بعشرات الأعمال الغنائية المتميز.

وقدم خلال مشواره العديد من الأغاني الشعبية التي استمرت في أذهان محبيه حتى وقتنا الحالي ، كما شارك في عدد كبير من الأفلام السينمائية.