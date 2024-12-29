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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بشير عبد الفتاح: الشرق الأوسط يُعاد تشكيله من قبل أطراف غير عربية

الدكتور بشير عبد
الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي
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قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط من خلال ضرب حماس وحزب الله وسوريا، مشيرًا إلى أن معالم الشرق الأوسط بدأت تتشكل خلال الفترة الحالية.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن شكل الشرق الأوسط الجديد للأسف صُنع من قبل أطراف غير عربية مثل أنقرة ودولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن العرب كانوا غائبين عن رسم ملامح العالم العربي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على وكلائها في إدارة المنطقة مثل أنقرة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع تراجع  الدور الإيراني نتيجية ضرب حزب الله وإسقاط نظام الأسد.

الدكتور بشير عبد الفتاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله وسوريا الضفة الأخرى