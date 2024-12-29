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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد وصول عددها لـ49 هزة.. زلازل إثيوبيا تثير المخاوف حول مستقبل سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
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تعرضت إثيوبيا لسلسلة طويلة من الهزات الأرضية الكبيرة والمخيفة، التي تراوحت بين 4 و 5 درجات على مقياس ريختر، وهو ما أثار المخاوف حول مستقبل ومصير سد النهضة الذي يوجد في منطقة تشهد نشاطًا كبيرًا للزلازل.

وذكرت محطات الرصد الإثيوبية للزلازل أن البلاد تعرضت لموجة كبيرة من الهزات الأرضية بلغت حوالي 49 هزة، كان آخرها أربعة هزات أرضية وقعت في منطقة الأخدود الإثيوبي، وبلغت قوتهم 4.4، 4.6، 5، 4.7 على مقياس ريختر.

وأشارت البيانات التي كشفت عنها محطات الرصد الإثيوبية إلى أن الزلازل الأخيرة وقعت على بعد 500 كم فقط من سد النهضة، بعمق بلغ حولي 10، 10، 24، 10 كم.

وكان قد وقع الجمعة الماضي 3 زلازل أخرى ليرفع عدد الزلازل التي شهدتها أثيوبيا خلال شهر ديسمبر الجاري إلى 49 زلزال كان أشدها تأثيرا الزلزال الذي بلغت قوته حوالي 5.2 درجة على مقياس ريختر.

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