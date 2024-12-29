ننشر صور ضحايا حادث تسريب غاز داخل شقتهم بحلوان

تنشر "البوابة نيوز"، صور الأسرة المتوفاة في حادث تسرب غاز داخل شقتهم بمدينة حلوان، والضحايا هم أب وزوجته ونجلته.

وأمرت نيابة حلوان، بعرض 3 جثامين ضحايا حادث تسرب الغاز داخل شقتهم، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحة للجثمان، لبيان سبب الوفاة وتوقيتها والأداة المستخدمة في إحداثها إذا وجدت، وعما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه.

كما صرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

ولقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، بسبب تسرب غاز أثناء نومهم داخل شقتهم بمنطقة عرب غنيم، بمدينة حلوان.

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة عرب غنيم، مفاده العثور على جثث 3 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم.

وبالانتقال والفحص عثر على جثث كل من فتحي السيد، موظف وزوجته ونجلته.

وبعمل التحريات؛ تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق بسبب تسرب الغاز، ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.