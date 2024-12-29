محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع انهيار أرضي في قرية العلوة

توجه مساء اليوم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية على الفور إلى موقع انهيار في التربة بقرية العلوة التابعة لقرية سنديون بمركز ومدينة قليوب.

وفور معاينته للموقع، وجه المحافظ بإخلاء فوري مؤقت لمنزل، حرصًا على سلامة الأسر القاطنة بها.

كما وجه بتوفير شقق سكنية بديلة بقرية سنديون لهذه الأسر لحين الانتهاء من معالجة انهيار التربة وردمها والتأكد من سلامة المنشآت المجاورة،حيث سيتم عمل محضر بقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمر محافظ القليوبية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لردم الانهيار الحادث حفاظا على سلامة المواطنين لحين استكمال لجنه المنشات الآيلة للسقوط، ومعاينة موقع الهبوط والمنازل المجاورة بالمنطقة.

رافق المحافظ في هذه الزيارة اللواء فؤاد الطيب، نائب مدير أمن القليوبية واللواء وائل طاهر رئيس مجلس ومدينه قليوب والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ والعميد عمرو سالم مأمور قليوب وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن غرفه أزمات المحافظة تلقت في تمام الساعة السادسة مساء اليوم إخطار بوجود هبوط في التربه بقرية العلوة، بقليوب.

جولة محافظ القليوبية

IMG-20241229-WA0021

IMG-20241229-WA0020

IMG-20241229-WA0017

IMG-20241229-WA0019