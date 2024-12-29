حيثيات حكم الإعدام شنقًا لمتهم بقتل شاب بالحوامدية

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا لمتهم بقتل شاب بسبب تجارة المخدرات في الحوامدية.

وجاء فى حيثيات الحكم الصادر بعضوية المستشارين سمير جابر علي، وأحمد مختار محمد، أن المتهم أنتهك حرمة أرض المجنى عليه، متخذا منها وكرا لمقابلة عملائه، وأبى أن يُقلع عن تجارته، وصمم على الكسب الشيطانى غير المشروع.

ويوم الواقعة عقد العزم على قتل المجنى عليه، وقرر تنفيذ وعيده وتهديده له، بعدما شاهده يتحدث مع عملائه، والتشاجر معه، وما إن ظفر به المتهم حتى عقد العزم على وصمم على إنهاء حياته.

وأضافت الحيثيات، أن المتهم كان قاصد إزهاق روح المجنى عليه من خلال اختياره لأماكن الطعنات بدقة، فى مواضع قاتلة كتحت الإبط، ثم اتفق مع شقيقه، على إخفاء الجثة واختلاق واقعة على غير الحقيقة، وهى تشاجره مع أشخاص بالشارع وطعنهم له. ولما استقر فى يقين المحكمة أن المتهم كان قاصدا لقتل المجنى عليه، وإعداده لسلاح أبيض "مطواه" لتنفيذ خطته الشيطانية، للتخلص من المجنى عليه ومزاولة نشاطه الإثم فى تجارة السموم البيضاء" الهيروين"، واستمرار رفض المجنى عليه لذلك. واقتران تلك الواقعة بواقعة أخرى وهى مزاولة نشاط إجرامى فى تجارة المواد المخدرة، وكذلك حيازة سلاح أبيض فى غير موضعه.

وكذلك ما جاء فى أقوال شهود الإثبات وهم والدة المجنى عليه وشقيقه وخاله، وأحد جيرانه، بأن المجنى عليه قُتل على يد المتهم فى الشارع. وجاء فى تقرير الصفة التشريعية إصابة المجنى عليه بجرح طعنى قاتل بالكتف اتصل مع القلب وأدى إلى وفاة المجنى عليه، باستخدام سلاح أبيض من الممكن أن تكون الأداة المذكورة بالتحقيقات.

وبناء على ذلك؛ أصدرت المحكمة حكمها السابق، بالإعدام شنقًا ضد المتهم.