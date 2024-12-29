داخل المقابر.. تفاصيل مصرع شاب شنقًا بسبب فسخ الخطبة بمصر القديمة

شهدت منطقة مصر القديمة واقعة مأساوية عندما عثر الأهالى على شاب تخلص من حياته شنقًا داخل المقابر بمنطقة جامع عمرو بن العاص.

كشفت تحقيقات النيابة أن الأهالى عثروا على جثة شاب ملقاة على الأرض داخل مقابر الخيالة بمنطقة جامع عمرو، وتم إخطار رجال الأمن، وتبين أن المتوفى كان يرتبط بخطبة مع إحدى الفتيات، وتم فسخها.

ما أدى إلى دخوله فى صدمة نفسية، تخلص على إثرها من حياته، حيث قام بربط حبل فى جذع شجرة، وقام بشنق نفسه به.

وجاء فى أقوال أسرته أنه كان يعانى من أزمة نفسية بسبب فسخ خطبته فى الفترة الأخيرة، وأضافوا أنهم لم يتوقعوا أن يتخلص من حياته، وأقروا أنهم علموا بالواقعة من الأهالى ورجال الامن، ولم يتهموا أحدا فى قتله.

وجاء فى أقوال الشهود ومكتشفى الواقعة، أنهم أبصروا جثة المتوفى أثناء عبورهم من الشارع وظنوا فى البداية أنه مغشى عليه، ثم وجدوا عند اقترابهم منه حبل مُلتف حول رقبته، فأخطروا الأجهزة الأمنية على الفور.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة، أنه شاب فى العقد الثانى من عمره، يرتدى كامل ملابسه، لا يبدو عليه أية آثار ضرب أو اعتداء، أو طعنات، وبه آثار ازرقاق بمنطقة الرقبة، نتيجة ضغط الحبل، وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب، وتسليمه لذويه.

بدأت الواقعة، عندما أخطرت شرطة النجدة رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل المقابر، وبالانتقال والفحص تبين، أن المتوفى تخلص من حياته.

وتم إخطار النيابة التى أمرت بنقله الى مشرحة زينهم، وطلبت تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وحرر محضر بالواقعة.