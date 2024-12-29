الزمالك يعود لذاكرة الانتصارات ويتصدر الدوري المصري

حقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

بهذا الانتصار، رفع الزمالك رصيده إلى 14 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر لقاءً وحيدًا. أما الاتحاد السكندري، فقد تجمد رصيده عند 9 نقاط ليحتل المركز السابع.

افتتح ناصر منسي التسجيل للزمالك في الدقيقة 66، مستغلًا تمريرة متقنة وضعته في مواجهة المرمى، ليسجل هدفًا رائعًا. وعزز عماد نبيل "دونجا" النتيجة في الدقيقة 72، بعد تسديدة قوية هزت شباك الاتحاد السكندري، ليؤمن بذلك نقاط المباراة الثلاث لفريقه.

وضع الفريقين في الدوري

بتصدره الدوري، يظهر الزمالك جاهزيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم، بينما يحتاج الاتحاد السكندري لتحسين نتائجه في الجولات المقبلة لضمان التقدم في جدول الترتيب.