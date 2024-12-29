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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الغرف التجارية: لم نرصد زيادة في أسعار الهواتف المحمول بمصر

الهواتف المحمول
الهواتف المحمول
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أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يصل له أي قرارات من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة، موضحًا أن هناك إعداد داخل المجلس بشأن فرض الجمارك على الموبايل الذي يدخل مصر وليس للاستخدام الشخصي.

وأوضح "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يحدث زيادة في أسعار الهواتف المحمول والموبايل بنفس السعر.

وتابع: "أن هناك 5 مصانع لتصنيع الهواتف المحمول وهذه المصانع لم ترفع أي من أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر"، مؤكدًا أن زيادة الأسعار حدث على الهواتف المستوردة من الخارج فقط.

محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية المجلس القومي لتنظيم الاتصالات فرض ضرائب على الهواتف المستوردة