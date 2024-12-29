سمير فرج: إسرائيل ستحاول فرض حصار بحري على اليمن

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن إسرائيل الآن في رابع مراحلها بعد عملياتها في قطاع غزة وحزب الله في لبنان والعمليات في سوريا، حيث أنها الآن تبدأ عملياتها العسكرية على اليمن، لافتا إلى أن جماعة الحوثيين أعطت ووجهت ضربات موجعة للجيش الإسرائيلي.

وأشار "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن إسرائيل لن تستطيع لوحدها بالحصار البحري على اليمن وستستعين بالقوات الأمريكية والبريطانية التي تتعرض للصواريخ اليمنية.

وشدد على أن إسرائيل لن تستطيع غزو اليمن بريا، مؤكدًا أن إسرائيل ستحاول فرض حصار بحري على اليمن بالاستعانة بقوات التحالف، متابعًا: "اليمنيين متفوقين في تكنولوجيا استخدام الصواريخ ضد إسرائيل، على عكس إيران التي لم تحقق أي ضربات موجعة لإسرائيل".