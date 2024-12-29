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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يوفنتوس يتعادل مع فيورنتينا في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل أمام منافسه فيورنتينا بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز تورينو" ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

بدأت المباراة بأداء قوي من الفريقين، وافتتح النجم الفرنسي كيفرين تورام التسجيل لصالح يوفنتوس في الدقيقة 20، بعد انطلاقة رائعة أنهاها بتسديدة قوية سكنت شباك فيورنتينا.

لم يدم تقدم يوفنتوس طويلاً، حيث أدرك النجم الإيطالي مويس كين التعادل لصالح فيورنتينا في الدقيقة 38 برأسية رائعة، وسط أجواء مثيرة في المدرجات. 

في الشوط الثاني، عاد كيفرين تورام ليمنح يوفنتوس التقدم مجددًا في الدقيقة 48، بعد اختراق رائع لمنطقة الجزاء وتسديدة متقنة هزت شباك فيورنتينا.

وفي الدقيقة 87، تمكن ريكاردو سوتيل من تسجيل هدف التعادل لصالح فيورنتينا، ليجبر أصحاب الأرض على اقتسام نقاط المباراة.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 32 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب، بينما يحتل فيورنتينا المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط، متفوقًا بفارق الأهداف. 

 

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