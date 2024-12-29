"الحكام أهلاوية والدوري مسرحية".. هتافات مثيرة لجماهير الزمالك في مباراة الاتحاد السكندري| شاهد

شهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز أجواء ساخنة في مدرجات استاد القاهرة الدولي، حيث أطلقت جماهير الزمالك هتافات مثيرة، أبرزها: "الحكام أهلاوية والدوري مسرحية".

الهتافات جاءت تعبيرًا عن غضب الجماهير من قرارات التحكيم في اللقاءات السابقة، التي اعتبروها غير منصفة لفريقهم، وسط اتهامات بوجود انحياز لبعض الفرق المنافسة.

أجواء المباراة

رغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، لم يمنع ذلك الحضور الجماهيري الكبير للزمالك من إطلاق الهتافات المدوية التي ملأت المدرجات.

كما حرصت الجماهير على دعم فريقها وتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز ومواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ردود الفعل

تعد هذه الهتافات استمرارًا لحالة الجدل حول أداء الحكام في الدوري المصري، والتي أثارت انتقادات واسعة من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تثير هذه الهتافات جدلًا جديدًا حول العلاقة بين الجماهير واتحاد الكرة ولجنة الحكام، في ظل تصاعد المطالب بتحسين أداء التحكيم وضمان الحيادية في جميع المباريات.

هل تستمر هذه الهتافات في المباريات القادمة؟ أم سيشهد الدوري المصري تحركًا لتهدئة الأوضاع؟