عبد الرحمن القرضاوي قاب قوسين من التسليم إلى مصر

أوقفت السلطات اللبنانية، عبد الرحمن القرضاوي، نجل يوسف القرضاوي القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية، بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن القضاء المصري عبر الإنتربول تحمل رقم 3516.

وأفادت المعلومات بأن جهاز الأمن العام اللبناني، أوقف عبد الرحمن القرضاوي، أمس السبت، أثناء دخوله من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي.

وكشف النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، عن أن عبد الرحمن القرضاوي «موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، استنادًا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، والإرهاب».

وقال النائب العام التمييزي في لبنان لصحيفة الشرق الأوسط، إنه «سيتسلّم غدًا الاثنين عبد الرحمن القرضاوي الموقوف من جهاز الأمن العام، ويستجوبه وفق الأصول القانونية، ثم يطلب من الدولة التي أصدرت الحكم بحقه وهي مصر إرسال طلب استرداده؛ لدراسته واتخاذ القرار.

وأشار إلى أن «بلاغ الإنتربول يفيد بأن عبد الرحمن القرضاوي محكوم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 5 سنوات، وعندما نتسلّم طلب الاسترداد نبدي رأينا القانوني بشأنه، لكنّ القرار النهائي يعود للسلطة السياسية».

كان عبد الرحمن القرضاوي زار سوريا، وشارك في احتفالات سقوط نظام بشار الأسد، كما وثّق لحظات من احتفاله في الجامع الأموي في دمشق وبعض المناطق السورية، في تسجيل مُصوَّر وزَّعه على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها انتقل إلى لبنان، حيث تم توقيفه في أثناء محاولة اجتيازه معبر المصنع الحدودي في منطقة البقاع اللبناني.

إدراج عبد الرحمن القرضاوي على قوائم الإرهاب

حاول عبدالرحمن القرضاوي مرارًا إعداد تقارير مفبركة ونشر شائعات عن مصر، وأصدر تعليمات للعناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي داخل البلاد وخارجها لإنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة مقابل مبالغ مالية ضخمة.

إضافة إلى ذلك، قام بالإساءة للقضاء المصري، مما أدى إلى صدور أحكام ضده في قضيتي إهانة القضاء ونشر الشائعات والأكاذيب.

وثبت تورط عبد الرحمن القرضاوي مع قيادات إخوانية أخرى هاربة في إصدار تكليفات لعناصر إخوانية لإنتاج وتوزيع تقارير إعلامية كاذبة بالتعاون مع بعض الإعلاميين مثل معتز مطر ومحمد ناصر وآخرين.

في 14 نوفمبر 2016، قضت محكمة جنح الدقي بحبس عبدالرحمن يوسف القرضاوي ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا في القضية رقم 478 لسنة 2014، المتهم فيها عبد الرحمن القرضاوي وآخرين بإهانة القضاء، حيث أدين بالسب والإهانة في وسائل الإعلام، ما أساء إلى هيبة السلطة القضائية.

في 15 أكتوبر 2018، أكدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد القرضاوي في قضية إهانة القضاء، حيث أيدت حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع غرامة.